​Трагедию в сургутском «Gallery Club» следователи квалифицируют как «смерть по неосторожности»

Следственный комитет по Югре продолжает процессуальную проверку трагедии, случившейся 23 июня в Сургуте в развлекательном комплексе «Gallery Club». Там на сургутянку Татьяну Прохоренко упала конструкция с несколькими плазменными телевизорами.

На текущий момент заведено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и лиц, ответственных за установку оборудования, его эксплуатацию и проверку на предмет безопасности, — рассказала СИА-ПРЕСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по ХМАО– Югре Алина Никифорова. — Следователями тщательно изучается и анализируется документация, касающаяся должностных обязанностей работников и технических характеристик оборудования, упавшего на потерпевшую. По уголовному делу назначен ряд экспертиз.

Выводы о виновности тех или иных лиц будут сделаны после проведения комплекса следственных действий и по результатам экспертных исследований. При этом, в рамках уголовного дела будет дана правовая оценка действиям либо бездействию как работников, так и руководства заведения».