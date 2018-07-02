​Выбираем квартиру правильно!

Знаете, кому подойдет однокомнатная квартира, а кому будет комфортнее в трехкомнатной? А мы знаем!

Сегодня застройщики предлагают широкий выбор квартир разной планировки и площади. Например, студия и небольшая однокомнатная квартира подойдет для проживания одного человека или молодой семьи без детей. Двухкомнатная квартира – уже более подходящий вариант для тех, у кого есть дети. К тому же, если дети подросли до такой степени, что требуют свое личное пространство для игр и занятий. Вы – член большой семьи с бабушкой, дедушкой и детьми? Тогда смело можно и нужно рассматривать вариант просторной трехкомнатной квартиры, где каждый найдет место для себя и своего хобби.

Жилой комплекс «Новые ключи» предлагает к продаже сразу несколько вариантов квартир. Соседство с большим современным парком делает жилой комплекс еще привлекательней.