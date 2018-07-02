В колониях страны большая часть заключенных сидит за преступления, связанные с наркотиками

В прошлом году в исправительных колониях России отбывали наказание порядка 495 тысяч человек (взрослых) и 1443 несовершеннолетних.

Более 136 тысяч взрослых преступников сидят за преступления, связанные с наркотиками. Почти 123 тысячи — за убийства. Затем идут осужденные за кражи, разбои и грабежи. Отметим, что за прошлый год (по сравнению с 2016-м) возросло почти на 11 тысяч количество осужденных за наркопреступления.

Несовершеннолетние чаще всего отбывают сроки за разбой — 327 человек в 2017 году.