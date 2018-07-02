Оператор «Мстителей» случайно слил в Сеть название четвертой части франшизы

Портал «КиноПоиск» сообщил о любопытном слухе, витающем вокруг «Мстителей» — одной из самых успешных франшиз современного кинематографа.

Оператор нескольких фильмов Marvel (в том числе «Войны бесконечности») Трент Опалок опубликовал на личном сайте обновленный список проектов, к созданию которых он приложил руку. Там-то внезапно и обнаружилось название четвертой части «Мстителей». Судя по всему, будущий блокбастер будет называться «Avengers: End Game».

Название может быть переведено по-разному, пишут на «КиноПоиске». «Мстители: Конец игры», «Мстители: Завершающая фаза», «Мстители: Решающий момент», «Мстители: Развязка» или даже «Мстители: Эндшпиль».

Так или иначе — подзаголовок «End Game» намекает на приближающееся окончание истории с Таносом.

В студии Marvel информацию о случайно попавшем в Сеть «эндгейме» никак не прокомментировали, однако список оператора после этого инцидента изменился: вместо «Avengers: End Game» там осталось лишь скромное «Avengers 4».