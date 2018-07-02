​Сбербанк выступил соорганизатором практикума для экспортеров в страны Персидского залива

2 июля 2018 года, Москва — Сбербанк совместно с компаниями STRATEGYLinks и KPMG в России и СНГ выступил соорганизатором и генеральным партнером практикума по повышению квалификации экспортно-ориентированных российских компаний 3rd AccEssMeeting Ex_Im Workshop: RUSSIA-MIDDLE EAST. Мероприятие было посвящено теме «Вопросы эффективного экспорта в страны Персидского залива. Практические кейсы». Его рабочей площадкой стал Конгресс-центр Сбербанка в Оружейном переулке.

Практикум прошел при поддержке Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO), Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, правительства Королевства Бахрейна, правительства Эмирата Абу-Даби, правительства Эмирата Рас-эль-Хайма, Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» и Российско-арабского делового совета (РАДС). Открыли работу мероприятия заместитель Председателя Правления Сбербанка Олег Ганеев, директор РАДС Татьяна Гвилава, бизнес-посол «Деловой России» Максим Загорнов.

Спикерами практикума также выступили партнеры KPMG в России и СНГ Виталий Шеремет и Игорь Лебедев, директор по экспортным продажам компании «Объединенные кондитеры» Александр Прихно, директор SPLAT Global по развитию бизнеса в странах Персидского Залива, Индии и АТР Тимоти Оденвальд, ряд других представителей бизнеса и государств Залива. Модерировали дискуссии советник заместителя Председателя Правления Сбербанка Гурбан-Заде Бехнам Байзад Оглы и генеральный директор «Глобал Фуд Инжиниринг», представительства SIAL в РФ и СНГ Сергей Куропкин.

Обсуждались практические кейсы результативной внешнеэкономической деятельности со странами Персидского Залива (Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Ираном, Катаром, Бахрейном, Кувейтом, Оманом), а также системные ошибки российских компаний на рынках этих стран. По словам заместителя Председателя Правления Сбербанка Олега Ганеева, банк замечает потенциал роста в определенных нишах рынка: финансировании экспортных операций, экспертных консультациях и сопровождении международных операций.

«За прошлый год Сбербанк профинансировал ряд сделок с целью увеличения экспорта российской продукции в страны Залива и Северной Африки, а также организовал финансирование проектов российских компаний посредством лизинговой компании в Татарстане, — рассказал Олег Ганеев. — Сегодня Сбербанк активно сотрудничает как с российскими компаниями, так и с представителями международных бизнес-сообществ в создании новых рынков сбыта. У нас сложился положительный опыт в сфере торгового финансирования и организации партнерского бизнеса российских компаний с импортерами из Объединенных Арабских Эмиратов».

Сбербанк также готов оказывать консультационные услуги в вопросах сертификации продуктов и услуг для их вывода на международные рынки. «Потенциальный спрос на такие услуги мы отмечаем в сферах халяльного питания, туризма, фармацевтики», — добавил заместитель Председателя Правления Сбербанка.