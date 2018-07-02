Полиция Сургута простила фанатам несанкционированный сбор

Вчера после победы российской сборной над Испанией тысячи сургутян-футбольных фанатов оккупировали памятник основателям города.

Естественно, на место оперативно прибыли стражи правопорядка — около 40 полицейских, плюс сотрудники Росгвардии.

СИА-ПРЕСС решил узнать, были ли люди, которые во время веселья нарвались на штрафы за те или иные нарушения от полиции Сургута. Как оказалось, в этот вечер не был наказан никто. Хотя было за что: несанкционированный сбор, нарушение тишины и правил благоустройства, появление в общественном месте в состоянии опьянения, организация затора на дороге и так далее.

«У полицейских была другая задача — не допустить массовых беспорядков», — пояснили корреспонденту в пресс-службе сургутского УМВД.

Всего же за минувший воскресный день на 20 горожан составили протоколы за распитие алкоголя в общественных местах.