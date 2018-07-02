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Полиция Сургута простила фанатам несанкционированный сбор

Победа сборной в матче Россия — Испания послужила уважительной причиной для нарушения порядка

УМВД Сургута, С.Балашов
УМВД Сургута, С.Балашов

Вчера после победы российской сборной над Испанией тысячи сургутян-футбольных фанатов оккупировали памятник основателям города.

Естественно, на место оперативно прибыли стражи правопорядка — около 40 полицейских, плюс сотрудники Росгвардии.

СИА-ПРЕСС решил узнать, были ли люди, которые во время веселья нарвались на штрафы за те или иные нарушения от полиции Сургута. Как оказалось, в этот вечер не был наказан никто. Хотя было за что: несанкционированный сбор, нарушение тишины и правил благоустройства, появление в общественном месте в состоянии опьянения, организация затора на дороге и так далее.

«У полицейских была другая задача — не допустить массовых беспорядков», — пояснили корреспонденту в пресс-службе сургутского УМВД.

Всего же за минувший воскресный день на 20 горожан составили протоколы за распитие алкоголя в общественных местах.


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Сегодня в 14:47, просмотров: 107, комментариев: 2


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 15:02
То есть Сургутское УМВД ИЗБРАННО применяет законодательство. Ок.
Моби
не нравится
Сегодня в 15:15
Полагаю, Сургутское УМВД будет так же благодушно, если, например, любители шашек, спортивной гимнастики, керлинга или лапты бухими будут по дороге шастать? Ну, это чтобы на будущее знать. Не все же футболом увлекаются.

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