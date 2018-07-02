16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  63,1394   EUR  73,4690  

В Югре отчитались о помощи пенсионерам и инвалидам

Департаментами здравоохранения и социального развития Югры организована работа мультидисциплинарных бригад (МДБ) для обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, тяжелобольных, а также тех, кто нуждается в медицинской помощи в домашних условиях, обучение навыкам пользования техническими средствами реабилитации и ухода. В апреле, мае и июне 2018 года МДБ было сделано 124 выезда и оказана помощь 186 людям на дому.


На данный момент проводится контроль медицинской помощи ветеранам ВОВ, родственников тяжелобольных пациентов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, специалисты обучают правилам ухода за тяжелобольными людьми. Создана постоянно работающая школа для обучения ухаживающих за тяжелобольными, где за 4 года уже прошли обучение более 4,5 тыс. человек.
Департаментом здравоохранения автономного округа, департаментом социального развития Югры и аптечными организациями региона подписано соглашение о взаимодействии по снабжении малоподвижных одиноких и одиноко живущих пожилых граждан лекарствами, назначенными им по медицинским показаниям, также и по доставке лекарств на дом.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 14:08, просмотров: 94, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Статья дня. Тем временем в России

Статья дня. Тем временем в России
Деньги все ушли на войну в Сирии и мегапроекты типа того же Чемпионата мира, на строительство храмов, борьбу с «Телеграмом» , разработку президентских автомобилей и спасение дерипасок от санкций
Илья Варламов, блогер Сегодня в 11:17
266 3
​«Красная фурия» едет домой // ФОТО, ВИДЕО

​«Красная фурия» едет домой // ФОТО, ВИДЕО
Лучшие моменты матча Россия – Испания
Константин Шперлинг Сегодня в 00:47
647 1
Как Сургут празднует победу сборной России над Испанией // ФОТО, ВИДЕО

Как Сургут празднует победу сборной России над Испанией // ФОТО, ВИДЕО
Редакция СИА-ПРЕСС 01 июля в 23:16
856 14
Русское чудо произошло

Русское чудо произошло
И пусть даже всю игру мы простояли всей командой в обороне, самое главное – мы победили
Эдуард Иваницкий, спортивный обозреватель, депутат думы Сургута 01 июля в 23:11
504 0
​«Лаборантка Вера умерла непобеждённой»

​«Лаборантка Вера умерла непобеждённой»
Как депутат Думы округа и писатель Еремей Айпин защищает права своего народа
Людмила Захарова 01 июля в 10:04
1559 0
Статья дня. На Дне. Как спастись от нищеты на старости?

Статья дня. На Дне. Как спастись от нищеты на старости?
Страшно, что в нашей стабильной путинской России невозможно планировать жизнь, хотя бы на лет десять вперёд.
Александр Горный, блогер 01 июля в 09:04
5106 3
​Сургут начал празднование Дня молодежи // ПРОГРАММА, ФОТО, ВИДЕО

​Сургут начал празднование Дня молодежи // ПРОГРАММА, ФОТО, ВИДЕО
Мероприятия проходят в нескольких точках города
Лилия Сулейманова 30 июня в 14:05
731 0
​В Сургуте появился таксофон со входящими доброзвонками // ФОТО, ВИДЕО

​В Сургуте появился таксофон со входящими доброзвонками // ФОТО, ВИДЕО
Пока горожане с настороженностью относятся к необычной идее
Элина Фатхиева 30 июня в 13:21
708 0
Зачем реформа, которая в итоге не приведет к улучшению жизни людей?

Зачем реформа, которая в итоге не приведет к улучшению жизни людей?
Цель пенсионной реформы — повышение размера пенсий и движение к европейским стандартам. То есть улучшение жизни российских пенсионеров. А на деле?
Эдуард Иваницкий, депутат думы Сургута 30 июня в 13:16
4486 8
Может, и не самоубийство. Что известно о смерти следователя из Лангепаса

Может, и не самоубийство. Что известно о смерти следователя из Лангепаса
СУ СКР по ХМАО от комментариев отказывается
Лилия Сулейманова 29 июня в 17:26
32213 5
Чтоб от сердца отлегло!

Чтоб от сердца отлегло!

ОКД и поликлиника №1 проводят профилактический кардиоскрининг для жителей Сургута и округа, имеющих высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний
Катерина Филимонова 29 июня в 16:45
637 0
Югра и Тюменская область договорились сохранить муксуна

Югра и Тюменская область договорились сохранить муксуна
Инициативы двух регионов в сфере рыбоводства могут быть закреплены на законодательном уровне
Михаил Калабин 29 июня в 14:40
534 0
Одно здание, чтобы управлять городом

Одно здание, чтобы управлять городом
Я думаю, вы уже поняли, что это здание уехавшего из Сургута Газпром переработки. И в будущем необходимо принять решение о запрете расширения администрации за пределы данного здания
Сергей Антонов 29 июня в 13:59
1007 11
Все выпускники колледжа русской культуры имени Знаменского в Сургуте получили дипломы

Все выпускники колледжа русской культуры имени Знаменского в Сургуте получили дипломы

Власти округа заявляют, что контролируют ситуацию в учебном заведении
Михаил Калабин 28 июня в 18:12
606 0
Статья дня. Пенсионер Навальный объясняет // ВИДЕО

Статья дня. Пенсионер Навальный объясняет // ВИДЕО
Я совершенно не исключаю и даже практически убежден, что тут запланирована «двухходовочка»: через некоторое время «добрый Путин» отругает «плохое правительство» и изменит план
Алексей Навальный, политик 28 июня в 16:45
998 1
​Издатель Тарас Самборский: «Акционирование почты - это безусловная глупость»

​Издатель Тарас Самборский: «Акционирование почты - это безусловная глупость»
Константин Шперлинг 28 июня в 15:41
1871 1
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика