В Югре отчитались о помощи пенсионерам и инвалидам

Департаментами здравоохранения и социального развития Югры организована работа мультидисциплинарных бригад (МДБ) для обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, тяжелобольных, а также тех, кто нуждается в медицинской помощи в домашних условиях, обучение навыкам пользования техническими средствами реабилитации и ухода. В апреле, мае и июне 2018 года МДБ было сделано 124 выезда и оказана помощь 186 людям на дому.



На данный момент проводится контроль медицинской помощи ветеранам ВОВ, родственников тяжелобольных пациентов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, специалисты обучают правилам ухода за тяжелобольными людьми. Создана постоянно работающая школа для обучения ухаживающих за тяжелобольными, где за 4 года уже прошли обучение более 4,5 тыс. человек.

Департаментом здравоохранения автономного округа, департаментом социального развития Югры и аптечными организациями региона подписано соглашение о взаимодействии по снабжении малоподвижных одиноких и одиноко живущих пожилых граждан лекарствами, назначенными им по медицинским показаниям, также и по доставке лекарств на дом.