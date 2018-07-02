Дума Сургута выразила свое отношение к идее объединения муниципальных предприятий

В думе Сургута не рассматривают всерьез идею объединения муниципальных предприятий, рассказала спикер Надежда Красноярова на 18-м заседании думы. Речь идет о судьбе БТИ и центрального рынка.

«Это были эмоции. Если руководитель БТИ встал и четко доложил, что он понимает, чем руководит, показал постановление правительства, на основании которого это предприятие нужно, поэтому у нас вопросы снялись. Вот мы хотели бы такой же четкой яркой позиции от остальных руководителей муниципальных предприятий. Пока объединение не планируется», - сказала Красноярова.

Однако это невозможно сделать за один раз или день, поэтому окончательное решение по этим предприятиям депутаты примут в начале июля.