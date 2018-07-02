​Сборную России назвали лучшей командой в мире

Накануне сборная России в матче Чемпионата мира по футболу 2018 обыграла сборную Испании и прошла в 1/4 финала, где сыграет с Хорватией.

«Сборная России прошла в следующий этап, нам придется играть со сложным, великим соперником. Будем стараться не растерять осторожность», — цитирует «ТАСС» слова главного тренера команды Харватии Златко Далича.

Он заявил, что сборная России не прошла бы в 1/4 финала, не будь она хорошей командой. «Для нас каждый матч самый важный. Я скажу ребятам, что мы будем играть с лучшей командой на чемпионате мира. Мы не должны расслабляться и быть чересчур самоуверенными», — считает Далич.

Россия и Хорватия встретятся между собой в 1/4 ЧМ 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало матча в 21:00 мск.