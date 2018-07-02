​Путин поздравил сборную России с выходом в 1/4 финала ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин смотрел трансляцию футбольного матча сборной России с Испанией. После чего он позвонил тренеру сборной Станиславу Черчесову, чтобы поздравить с победой, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Из-за напряженного графика президент не смог поприсутствовать на матче. Однако это не помешало ему вместе со всей Россией смотреть трансляцию матча ЧМ от начала до конца и радоваться победе вместе с болельщиками.

Песков отметил, что «еще до матча, в районе полудня, президент позвонил тренеру, пожелал успеха в предстоящей игре, а также отметил, что под руководством Черчесова наши ребята уже сделали невозможное - вышли из группы, и это дает им возможность играть свободно, в полную силу, проявляя все свои таланты».

«Тогда же Путин отметил, что вне зависимости от исхода матча никто в нашей стране их не осудит», – передал Песков.