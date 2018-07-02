В Сургуте все-таки повышают налог на имущество физлиц

Окончательное решение о повышении земельного налога и налога на имущество физических лиц было принято на 18-м заседании думы города, которое состоялось 28 июня.

«Это решение далось нам очень тяжело. На протяжении последних пяти лет мы получали рекомендации о повышении земельного налога и налога на имущество физических лиц. Мы стоически выдерживали эту ситуацию, но, к сожалению, это время закончилось, и сегодня мы встали перед необходимостью увеличить налоги в соответствии с федеральным законодательством» – комментирует председатель сургутской думы Надежда Красноярова.

Напомним, на заседании комитета думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу стало известно, что в последние годы наблюдается снижение доходов от земельного налога в городской бюджет. В 2017 году он не получил 13 процентов от поступлений за 2015 год.

Это связано с тем, что в 2016 году произошла переоценка рыночной цены земельных участков в сторону уменьшения, но размер налога остался прежним. В результате чего бюджет города в 2016-2017 годах недополучил порядка 67 миллионов рублей.

Повышение налога будет происходить поэтапно, в течение шести лет. В частности, за это время ставка для земельных участков в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений вырастет с 0,1 до 0,3 процента.

«Физлица будут платить по повышенной ставке за 2019 год только в 2020-м. в этом есть небольшая отсрочка, постарались максимально растянуть этот срок. К сожалению, тенденции времени такие, что дополнительные поступления необходимы. Вот такая «золотая середина» - сказал заместитель председателя думы Артем Кириленко.