Сборная России вышла в четвертьфинал ЧМ-2018

Сборная России обыграла Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу, сообщает Lenta.ru.

Встреча состоялась в воскресенье, 1 июля, в «Лужниках», основное время завершилась со счетом 1:1, команда выиграла в послематчевой серии пенальти. На 12-й минуте встречи Испания вышла вперед благодаря автоголу защитника сборной России Сергея Игнашевича. На 41-й минуте нападающий Артем Дзюба реализовал пенальти и сравнял счет.

Основное время матча завершилось вничью.

В дополнительное время победитель также не был выявлен. В серии пенальти сильнее оказалась Россия

В четвертьфинале сборная России встретится с победителем пары Хорватия — Дания.