Utair увеличил количество отечественных Sukhoi Superjet 100 в своем авиапарке

В июне авиакомпания Utairполучила еще один самолет Sukhoi Superjet 100, увеличив их количество до четырех в своем флоте, сообщает пресс-служба Utair. Перевозчик использует эти суда в весенне-летнее время на рейсах из Москвы в Анапу, Архангельск, Казань, Мурманск и Нальчик.

«SSJ 100 полностью оправдывает ожидания от эксплуатации. Этот самолет очень экономичный и особенно эффективен на коротких маршрутах. Благодаря „Суперджетам“ Utair в особенно загруженный летний период сохраняет доступные тарифы и развивает программу региональных перевозок», — рассказал президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.

Напомним, всего в авиапарке компании находится 65 самолетов, летающих по 150 направлениям. В прошлом году пассажиропоток перевозчика вырос на 9,6 процента, до 7,3 миллионов пассажиров