В России проходят акции протеста против пенсионной реформы

В регионах России проходят протестные акции против повышения пенсионного возраста, сообщает «Коммерсант». К проведению 1 июля митингов по всей стране призвал оппозиционный политик Алексей Навальный. Согласованные с властями протестные акции пройдут сегодня в 31 городе. В Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов мероприятия не санкционированы. В столице, напомним, не был согласован ни один митинг против пенсионной реформы.

16 июня правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет — для женщин. Пенсионный возраст начнут повышать поэтапно с 2019 года.

После объявления об изменении пенсионного законодательства рейтинги доверия к власти начали снижаться. К 29 июня уровень одобрения деятельности президента Владимира Путина, в частности, опустился до 63,4 процентов, а работу правительства и премьер-министра Дмитрия Медведва положительно оценивают 37,7 процентов и 30,3 процентов опрошенных соответственно.