Российские студенты перешли на «Мир»

С 1 июля все работники бюджетной сферы, госслужащие и студенты будут получать начисления только на карты «Мир». Перевод их на единую расчетную систему начался летом прошлого года. Тем, кто получает выплаты из бюджета реже одного раза в год или постоянно живет за границей

По данным Центробанка РФ, в настоящее время выпущено 37 млн карт «Мир», ими пользуются более 95% работников бюджетной сферы и пенсионеров.

Пенсионеры, имеющие другие банковские карты, будут переводиться на платежную систему «Мир» до 1 июля 2020 года.