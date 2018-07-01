На поддержку югорских IT-компаний выделят полмиллиона рублей

Три югорских IT-компании получат грантовую поддержку на полмиллиона рублей от властей региона, сообщает официальный сайт правительства округа. Решение было принято на заседании комиссии по отбору претендентов на грантовую поддержку в сфере IT, которое состоялось в департаменте информационных технологий и цифрового развития Югры. В качестве кандидатов на получение грантов рассматривались проекты, связанные со строительством, экологией и автоматизацией данных.

В итоге третье место и грант в размере 120 тысяч рублей получила компания «Геопроектсервис» со своим проектом «Разработка геоинформационной базы данных по животному миру природного парка «Кондинские озера». Использование этой технологии может помочь в создании единой геоинформационной базы данных охраняемых территорий Югры.

Второе место и грант в размере 145 тысяч рублей за проект «Портал строительных услуг» получила «Нетипичная инновационная компания». Фактически, на одном ресурсе будут собраны все участники строительного рынка округа: заказчики, подрядчики, строительные компании, отдельные бригады и строительные отряды. Это позволит жителям Югры быстро находить нужных им специалистов и подбирать необходимые виды работ.

Наконец, первое место и 235 тысяч рублей получил научно-технический центр «Системы управления» за IТ-проект «Конструктор сбора и анализа данных», который был запущен в декабре 2017 года. Эта система упрощает работу крупных компаний, у которых есть большое количество филиалов и подведомственных организаций. Конструктор облегчает создание единых баз данных, их анализ и прогнозирование.

Следующий отбор претендентов на грантовую поддержку пройдет в начале 2019 года.