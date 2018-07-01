СМИ: Интернет-тролли массово хвалят пенсионную реформу на Youtube

Российские интернет-боты хвалят под роликами на YouTube пенсионную реформу — в день на эту тему появляется около 58 тыс. комментариев. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на Романа Смолина, одного из основателей сервиса Metabot.

«Они всегда мигрируют одним и тем же составом из ролика в ролик. Напишут определенное число комментариев под несколькими роликами, выведут комментарии в топ и переходят на другие», — рассказал Смолин. Основные тезисы комментариев троллей в Youtube совпадают с доводами правительства: реформа необходима, она позволит повысить пенсии, а людям в возрасте станет проще найти работу, во всем мире возраст выхода на пенсию выше, чем в России, а оппозиционеры и либералы разводят панику.