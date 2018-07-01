С 1 июля платежи за коммунальные услуги в Югре вырастут на четыре процента

Коммунальные платежи в Югре с 1 июля будут проиндексированы на четыре процента. Это соответствует среднему российскому уровню.

«Индексы утверждены с учетом среднего роста платы граждан за коммунальные услуги в России с 1 июля 2018 года в размере не более четырех процентов», — говорится в пояснении к документу на сайте правительства.

Лидером роста индексов стал Санкт-Петербург (шесть процентов), а наименьшая индексация предусмотрена в Северной Осетии (три процента). Помимо Югры, рост платежей за коммунальные услуги на четыре процента будет на Чукотке, в Ямало-Ненецком автономном округе, в Самарской и Московской областях.

Согласно Жилищному кодексу, правительство регулирует предельный рост платы граждан за коммунальные услуги. С 2013 года коммунальные тарифы в России по постановлению кабмина индексируются раз в год с 1 июля для того, чтобы сдерживать инфляцию.