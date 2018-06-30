Претенденты на пост главы Тюменской области представили свои программы

Кандидаты на пост губернатора Тюменской области от партии «Единая Россия» представили свои программы.

О своих стратегиях развития области рассказали три участника предварительного голосования: врио губернатора области Александр Моор, а также депутаты Тюменской областной думы Владимир Нефедьев и Фуат Сайфитдинов. Они были выдвинуты тремя региональными отделениями партии: тюменским, ханты-мансийским и ямало-ненецким.

Все они в своих выступлениях подчеркнули больше значение региона в экономическом развитии страны. По их общему мнению, будущий губернатор должен будет приложить все усилия для того, чтобы обеспечить дальнейшее развитие области в этой сфере.

Аналогичные встречи прошли в течение недели и в автономных округах. В частности, в среду, 27 июня, в Ханты-Мансийске кандидаты от «Единой России» встретились с представителями местного отделения партии. Главной темой стали перспективы дальнейшего сотрудничества трех регионов и то, какими каждый из кандидатов видит будущие взаимоотношения Тюменской области, Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. На встрече обсудили и недавно пролонгированный до 2025 договор о сотрудничестве между тремя регионами, заключенный еще в 2004 году. Ядром этого соглашения является программа «Сотрудничество», в рамках которой только с 2014 года было построено или реконструировано 63 социальных объекта в Югре.

Кто пойдет единым кандидатом на выборы губернатор Тюменской области, станет ясно после партийной конференции, которая состоится 18 июля.