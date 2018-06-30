​Здоровью главы Тюменской думы ничего не угрожает

Председатель думы Тюмени Дмитрий Еремеев, выживший после лобового столкновения двух автомобилей на загородной трассе, идет на поправку. Политик находится в сознании, сообщает «URA.RU» со ссылкой на собственный источник.

Напомним, ДТП произошло ночью 24 июня на трассе Тюмень — Курган. Еремеев за рулем Toyota Land Cruiser 200 столкнулся с Toyota Avensis, который от удара взорвался. Двое пассажиров погибли.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Есть предположения, что Еремеев выехал на обгон, и не заметил едущий по встречке седан.

По данным портала сейчас он находится в состоянии психологического потрясения и избегает лишнего общения.