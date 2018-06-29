В Сургутнефтегазе увеличили дивиденды и изменили совет директоров, а в Газпроме все стабильно

Совет директоров Газпрома остался неизменным, а Сургутнефтегаз направит на выплату дивидендов за 2017 год 33,8 миллиарда рублей. Об этом стало известно по итогам годовых собраний акционеров, которые прошли в нефтегазовых корпорациях в пятницу, 29 июня.

Выплаты дивидендов Сургутнефтегаза составили 0,65 рублей на одну обыкновенную акцию и 1,38 рублей на одну привилегированную акцию. Это больше чем в 2016 году (0,6 рублей на все виды акций), когда компания показала чистый убыток по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 104,7 миллиарда рублей. За 2017 год Сургутнефтегаз показал уже чистую прибыль в 149,7 миллиардов рублей.

Газпром сохранил дивиденды за 2017 год на уровне предыдущего – 190 миллиардов рублей из расчета 8,04 рубля за акцию, что оказалось вдвое меньше суммы, которую Минфин заложил в бюджет (380 миллиардов рублей). При этом чистая прибыль госкомпании упала в четыре раза по сравнению с 2016 годом до 100 миллиардов рублей.

Стоит отметить, что состав совета директоров остался неизменным – все 11 человек сохранили свои места в нем. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер по итогам своей работы в 2017 году получит вознаграждение в размере 29,1 миллионов рублей. За работу в 2016 году ему выплатили 30,1 миллионов рублей.

В отличие от Газпрома состав совета директоров Сургутнефтегаза претерпел изменения. Место ушедших Владимира Рарицкого и Владимира Шашкова заняли Валерий Егоров и Георгий Мухамадеев. Таким образом, в состав совета директоров «Сургутнефтегаза» входят девять человек: глава компании Владимир Богданов, Александр Буланов, Иван Диниченко, Валерий Егоров, Владимир Ерохин, Дмитрий Кривошеев, Николай Матвеев, Георгий Мухамадеев и Илдус Усманов.