Названы 100 лучших песен с начала XXI века

Американский журнал Rolling Stone составил топ-100 лучших песен с начала XXI века.

Список был составлен на основе лучшей музыки по мнению различных музыкантов, продюсеров, критиков и экспертов индустрии.

Первое место заняла Бейонсе c песней Crazy in Love.

Второе — певица M.I.A. с песней PaperPlanes. Третье — SevenNationArmy группы TheWhiteStripes.

В первую десятку попали песни Hey Ya! (Outkast), 99 Problems (Джей Зи), Maps (Yeah Yeah Yeahs), Runaway (Канье Уэст), Rolling in the Deep (Адель), Royals (Лорд) и Last Nite (The Strokes).