Разыскивается югорчанин // ОРИЕНТИРОВКА

В Югре разыскивается 18-летний житель Нягани Шавалеев Динислам Раилевич.

Днем 22 мая этого года Динислам ушел из своего дома и не вернулся.

Приметы: на вид 18-20 лет, худощавого телосложения, рост около 190 см, лицо европейского типа, волосы темно-русые короткие, глаза голубые.

Был одет: бордовая толстовка с капюшоном, джинсовые брюки синего цвета, кроссовки черного цвета. При себе имел рюкзак черного цвета.

Всем, кто располагает информацией о местонахождении Шавалеева или знает об обстоятельствах его исчезновения, рекомендуют сообщать об этом по телефонам 8-982-221-36-76, 8 (34672) 38-222, 38-111, 8-950-502-74-52. Конфиденциальность гарантируется.