Сургутские пляжи в аутсайдерах по качеству воды и песка

Роспотребнадзор проверил качество воды и почвы (песка) на 33 пляжах, наиболее востребованных югорчанами в качестве зон отдыха.
В итоге 23 пробы воды по санитарно-химическим и две пробы по микробиологическим показателям не соответствовали нормативам. В Сургуте таких было одна проба воды по микробиологическим показателям и семь проб почвы.
В целом мониторингом охватили Лангепас, Нягань, Октябрьский район, Советский район, Когалым, Радужный, Новоаганск, Сургут, Сургутский район, Нижневартовск, Нижневартовский район, Мегион, Белоярский и Березовский районы.