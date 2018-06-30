Продолжается строительство инженерных сетей в 6 мкр Федоровского

Летом прошлого года в 6 микрорайоне поселка Федоровский Сургутского района началось строительство инженерных сетей.

Необходимость в них возникла из-за того, что в ближайшем будущем в этом районе будут построены 12 жилых многоквартирных домов на 1076 квартир.

«Ввод в эксплуатацию инженерных сетей поспособствует привлечению инвесторов на территорию 6 микрорайона и развитию коммерческого сектора — на первых этажах будущих домов можно разметить различные магазины и точки услуг», — пояснил СИА-ПРЕСС замглавы Сургутского района Максим Нигматуллин в ходе проверки строительства объекта. Чиновник отметил, что строителей ранее сдерживало отсутствие инженерных сетей, ведь их монтаж является одной из самых дорогостоящих составляющих при жилой застройке.

На данный момент уже проложены сети водо- и теплоснабжения протяженностью 650 метров и 750 метров электросетей. Ориентировочная дата окончания — сентябрь этого года.

Сейчас в 6 мкр уже построен детский сад на 280 мест, школа на 840 мест и один новый кирпичный дом.