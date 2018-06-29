​В декабре этого года откроется еще один спорткомплекс в поселке Федоровский

Заместитель главы Сургутского района Максим Нигматуллин оценил ход строительства нового спорткомплекса в поселке Федоровский.

На данный момент возведение сооружения идет полным ходом: заложен фундамент, готовы все несущие конструкции для перекрытия первого и второго этажа, параллельно ведутся работы по благоустройству и озеленению территории.

Хотя отметим, что без препятствий в процессе не обошлось. «Предыдущий подрядчик не укладывался в сроки и поэтому администрация расторгла с ним контракт. На данный момент мы работаем с компаниями-поставщиками из других городов, которые намного оперативнее предыдущих. Это обеспечивает нам уверенность в сдачи объекта в декабре месяце», — рассказал директор МКУ «УКС» Сургутского района Евгений Гордеев.

В конечном итоге спорткомплекс будет представлять из себя двухэтажное здание общей площадью 1500 квадратных метров и пропускной способностью 80 человека в день. Внутри сооружения обустроят раздевалки, малый и большой универсальные спортзалы для занятия любым видом спорта, тренажерные комнаты и административные помещения.