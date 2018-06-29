Тот самый «Свитер»: в Сургуте откроется выставка культовой екатеринбургской галереи уличного искусства

1 июля в 17:00 в культурном центре «Порт» состоится открытие выставки известной галереи уличного искусства «Свитер» из Екатеринбурга. В экспозиции сургутяне увидят лучшие пространственные и плоскостные работы, созданные в «Свитере» с 2014 по 2017 годы. Речь идет о живописи, фотографии, скульптуре, инсталляциях и арт-объектах.

В презентации примут участие художники из Москвы и Екатеринбурга. Гостей мероприятия ждет авторская экскурсия по экспозиции и творческая встреча «Уральский стрит-арт» с куратором и идеологом галереи уличного искусства «Свитер», художником Славой Птрк (онлайн-интервью с которым вы можете посмотреть здесь), а также лекция «Медиаторство в современном искусстве» от художника Сергея Рожина.

Галерея уличного искусства «Свитер» — творческое объединение уличных художников, которое занимается образовательной и выставочной деятельностью, развивает концептуальное направление стрит-арта, осмысляет пространство и историю города через призму творчества и эксперимента. В 2016 году помещение галереи «Свитер» было передано коммерческой организации, но, лишившись собственной площадки, сотрудники галереи продолжают организовывать многочисленные выставки с участием художников Екатеринбурга, Перми, Санкт-Петербурга, Москвы, Израиля и Марокко, создавать инсталляции и арт-объекты в концепции граффити и стрит-арта, проводят лекции и мастер-классы на темы современного искусства.



Стоимость билета: 100 рублей

Возрастное ограничение: 12+

