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​1,5 миллиона болельщиков получили паспорта FAN ID

1,5 миллиона болельщиков получили паспорта FANID Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

Из них 871 тысяча выдана россиянам, 60 тысяч гражданам Китая еще 49 тысяч американцам. Граждане Мексики заказали почти 43 тысячи FAN ID, Аргентины — 35,9 тысяч, Бразилии — 32 тысячи, Колумбии — 29 тысяч, Германии — 28,6 тысяч, Перу — 26 тысяч.

Справка:

Паспорт болельщика — персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков. Это уникальный проект, разработанный РФ специально к ЧМ-2018. FAN ID является именным, оформляется бесплатно и однократно на все матчи ЧМ-2018. Получить FAN ID должен каждый зритель, который приобрел билет на матч ЧМ-2018. Вместе с входным билетом FAN ID обеспечивает всем зрителям комфортный и быстрый проход на стадион. Также паспорт болельщика дает право на бесплатный проезд в дополнительных поездах между городами-организаторами проведения ЧМ-2018 и в общественном транспорте городов-организаторов в дни проведения матчей. Иностранные зрители въезжают в Россию по FAN ID без оформления визы с 4 июня 2018 года.


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Сегодня в 19:48, просмотров: 86, комментариев: 0


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