​Югорчане успешно выступили на Всероссийских соревнованиях по спортивной радиопеленгации

В Московской области прошли Кубок России и Всероссийские соревнования по радиоспорту, на которых югорские спортсмены показали высокие результаты.
Соревнования проходили в нескольких категориях:
- юниоры до 20 лет,
- юниорки до 20 лет.
Мужчины-ветераны:
- 1978 г. р. и старше,
- 1968 г. р. и старше,
- 1958 г. р. и старше,
- 1948 г. р. и старше.
Женщины-ветераны:
- 1983 г. р. и старше,
- 1968 г. р. и старше,
- 1958 г. р. и старше.
Всего в соревнованиях приняли участие 123 спортсмена из 17 субъектов Российской Федерации, Югру представляли 4 спортсмена.
Результаты участия югорских спортсменов в соревнованиях:
- Гиклова Наталья, 1 место, категория Ж20 - дисциплина - «Спортивная радиопеленгация – спринт»;
- Гиклова Наталья, 1 место, категория Ж20 - дисциплина - «Спортивная радиопеленгация – диапазон 3,5 МГц»;
- Гиклова Наталья, 3 место, категория Ж20 - дисциплина - «Спортивная радиопеленгация – радиоориентирование».
Командные места:
- Категория Ж20– 2 место, дисциплина - «Спортивная радиопеленгация – диапазон 3,5 МГц»;
- Категория Ж20– 2 место, дисциплина - «Спортивная радиопеленгация – спринт».
Данные соревнования является отборочным стартом перед чемпионатом и первенством мира.