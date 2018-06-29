Российские банки начинают проводить биометрию клиентов

Первого июля российские банки с запуском единой биометрической системы (ЕБС) начнут сбор биометрических данных клиентов, что позволит гражданам получать банковские услуги без личного присутствия.

Владимир Путин в прошлом году подписал закон, который позволяет финансовым организациям с помощью ЕБС удаленно идентифицировать своих клиентов, и оказывать ряд услуг через интернет. Часть положений данного закона вступает в силу уже сегодня.

ЕБС будет использовать для идентификации два параметра — голос и фото. В случае несовпадения с исходными биометрическими данными защита системы будет отказывать в идентификации.