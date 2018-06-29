Брат Навального вышел из тюрьмы

Брат оппозиционера Алексея Навального Олег вышел на свободу из колонии в Орловской области, где он отбывал наказание по «делу Ив Роше», сообщает Lenta.ru.

Как отмечается, Навальный покинул колонию около 08:15 утра, первыми его встречали его брат и жена.

14 июня 2017 года стало известно, что Урицкий районный суд Орловской области отказался заменить Олегу Навальному оставшийся срок лишения свободы на штраф или обязательные работы.

25 мая 2017 года сообщалось, что Олег Навальный вышел из одиночной камеры, в которой провел полтора года.

Братья Олег и Алексей Навальные были признаны виновными по делу о хищении средств компании «Ив Роше» в декабре 2014 года. Алексей получил 3,5 года лишения свободы условно и пять лет испытательного срока, а Олег — 3,5 года колонии общего режима.