​42 тысячи человек будут уволены из РЖД

Компания «Российские железные дороги» — намерена уволить до 2025 года 42 тысячи человек.
Трудовые ресурсы компании ожидают перераспределения. Сотрудникам, попавшим под удар, обещают помочь с трудоустройством, либо переобучить их для новых профессий.
Изменения затронут IT-специалистов, машинистов, дистанционно контролирующих подвижной состав, операторов летательных аппаратов диагностики инфраструктуры, руководителей, рабочих и специалистов по строительству и эксплуатации инфраструктуры высокоскоростных линий и подвижного состава.
Компания объясняет необходимость нововведений развитием технологий и решением новых задач.
Отметим, что РЖД не впервые проводит сокращения. За последние пять лет численность внутри компании сократилась на 185 тысяч человек. При этом РЖД остается крупнейшим российским работодателем.
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