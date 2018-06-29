​42 тысячи человек будут уволены из РЖД

Компания «Российские железные дороги» — намерена уволить до 2025 года 42 тысячи человек.

Трудовые ресурсы компании ожидают перераспределения. Сотрудникам, попавшим под удар, обещают помочь с трудоустройством, либо переобучить их для новых профессий.

Изменения затронут IT-специалистов, машинистов, дистанционно контролирующих подвижной состав, операторов летательных аппаратов диагностики инфраструктуры, руководителей, рабочих и специалистов по строительству и эксплуатации инфраструктуры высокоскоростных линий и подвижного состава.

Компания объясняет необходимость нововведений развитием технологий и решением новых задач.

Отметим, что РЖД не впервые проводит сокращения. За последние пять лет численность внутри компании сократилась на 185 тысяч человек. При этом РЖД остается крупнейшим российским работодателем.