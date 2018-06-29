​Стал известен возраст самого молодого предпринимателя России

В ФНС сообщили, что самому молодому российскому предпринимателю, организовавшему бизнес в области дополнительного образования детей и взрослых — 14 лет. Подросток живет в Москве.

Всего же в России насчитывается около 1,2 млн людей, занимающихся бизнесом, в возрасте до 30 лет.

Большее предпочтение начинающие предприниматели России отдают сферам товаров и услуг, открытию салонов и магазинов, также не менее популярны проекты в сфере IT — от создания различных мобильных приложений до сопровождения крупных корпоративных информационных систем.