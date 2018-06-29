Участники «Гаражи феста» создадут стрит-арт-остановку и 50-метровое граффити в Сургуте

В воскресенье, 1 июля, в 14:00 на территории ТРЦ «Сургут Сити Молл» (за торговым центром) в седьмой раз стартует окружной фестиваль уличного искусства «Гаражи фест». «Художники из Ижевска, Тюмени, Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска и Ноябрьска создадут граффити в палитре из 98 оттенков! — рассказывает один из инициаторов фестиваля и руководитель школы граффити «Гаражи» Максим Яровой. — Длина арт-объекта составит 50 метров, что сопоставимо с высотой 15-этажного дома». Кстати, изюминкой композиции станет рисунок от хэдлайнера фестиваля — художника-каллиграфа из Екатеринбурга Ромы Бантика.

Кроме того, благодаря проекту «Гаражи фест», в Сургуте появится первая автобусная стрит-арт-остановка! Павильон транспортного узла междугороднего сообщения «Сургут Сити Молл» станет частью масштабного арт-объекта, сообщают организаторы. На стене торгового центра появится каллиграфический рисунок, куда будет интегрирован остановочный павильон и площадь под ним.

К слову, помимо конкурсного этапа, фестиваль включает воркшопы по направлениям стрит-арта. Например, техника спрей-арт напоминает настоящее уличное шоу: художник создает космические пейзажи, распыляя краску на лист бумаги или картона. Одновременно с проведением мастер-классов «Гаражи фест» объединит и представителей уличных субкультур — хип-хоп исполнителей и танцоров.

Завершится фестиваль 7 июля в 17:00 в Культурном центре «Порт». В программе: скетч- и тэг-баттлы, а также открытый диалог с участниками мероприятия.

Справка: Окружной фестиваль уличного искусства «Гаражи фест» 2018 года организован школой граффити «Гаражи», ТРЦ «Сургут Сити Молл» и Культурным центром «Порт». Фестиваль проводится ежегодно с 2012 года. За это время резидентами и участниками проекта оформлено почти 800 квадратных метров стен, создано порядка 50 рисунков в стиле граффити, около 4 000 человек участвовали в активностях «Гаражей».