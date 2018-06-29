Шувалов: Нерадивые автовладельцы будут получать «письма счастья» до тех пор, пока не избавятся от этой вредной привычки

Глава города Сургута Вадим Шувалов рассказал, что в ближайшем времени спецмашина «Паркон» получит новые полномочия. Кроме своих основных обязанностей – выявление правил нарушения ПДД – она также сможет отслеживать нарушителей правил благоустройства. В частности, речь идет о парковке на газонах.

«Нерадивые автовладельцы будут получать «письма счастья» до тех пор, пока не избавятся от этой вредной для общества привычки», – пишет Шувалов на своей странице ВКонтакте.

Кроме того, планируется и далее пополнять функционал «Паркона».

«Под председательством заместителя главы города Алексея Жердева рассматривается вопрос о том, чтобы система «Паркон» была ориентирована на выявление нарушений в области правил благоустройства. Для начала это будут парковки транспортных средств на газонах. Далее при приобретении соответствующего программного обеспечения и другие виды правонарушения – надписи на стенах, ненадлежащая уборка на территориях и так далее», – пояснила начальник отдела по организации работы административной комиссии Роза Киричек.