Определились все пары плей-офф на ЧМ-2018

Вчера определились все пары 1/8 финала чемпионата мира по футболу:
- 30 июня, Казань. Франция — Аргентина
- 30 июня, Сочи. Уругвай — Португалия
- 1 июля, Москва. Испания — Россия
- 1 июля, Нижний Новгород. Хорватия — Дания
- 2 июля, Самара. Бразилия — Мексика,
- 2 июля, Ростов-на-Дону. Бельгия — Япония
- 3 июля, Санкт-Петербург. Швеция — Швейцария
- 3 июля, Москва. Колумбия — Англия
Отметим, что сборная России в случае победы над Испанией выйдет на победителя пары Хорватия — Дания.
Проект «ДУМАть и решать». Выпуск IV. Как в Сургуте делят землю? // ONLINE 29 июня в 15:30