​Самыми закредитованными в стране стали жители «тюменской матрешки»

РЭУ имени Г. В. Плеханова провело исследование, которое показывает степень закредитованности населения разных регионов страны.

Самые большие кредиты у жителей «тюменской матрешки». Так, например, в ЯНАО в среднем на одного человека приходится долг в 217 тысяч рублей, в ХМАО — 196 тысяч рублей, в Тюменской области — 125 тысяч рублей.

Для сравнения, в Москве эта цифра составляет 115 тысяч, а в Подмосковье — 132 тысячи рублей.

Меньше всех долгов по кредитам у жителей Крыма, Севастополя и Чечни (10-18 тысяч).

Средний показатель по стране — 87 тысяч рублей. Всего же россияне набрали кредитов на общую сумму порядка 12,8 трлн рублей.