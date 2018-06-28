Интернет-сервисы обязали исполнять «пакет Яровой»

Российское правительство обязало интернет-сервисы с 1 июля хранить трафик пользователей в течение шести месяцев по «пакету Яровой», сообщает . Соответствующее постановление было опубликовано на портале правовой информации.
«Утвердить прилагаемые правила хранения организатором распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» голосовой информации, изображений, звуков, видео-, иных электронных сообщений пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля», — говорится в тексте документа.
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