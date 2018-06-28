Выручка Группы «ЮТэйр» составила 75,8 млрд рублей, авиакомпании - 55 млрд

В Ханты-Мансийске прошло общее годовое собрание акционеров группы компаний "ЮТэйр".

«Компания выполнила план обслуживания долговой нагрузки и выплатила кредиторам более 3 млрд руб. процентов по кредитам и займам. «Utair в полном объеме обеспечивает текущие обязательства благодаря высокому уровню чистого оборотного капитала — 7,99 млрд руб. Коэффициенты быстрой (1,4) и текущей (1,8) ликвидности также полностью удовлетворяют отраслевым требованиям (не ниже 1 и 1,15 соответственно). На рост выручки и объема пассажирских перевозок повлиял ряд факторов: операционная эффективность, улучшение продуктового предложения, новые коммерческие инициативы, рост маршрутной сети в России и за рубежом», — прокомментировал генеральный директор ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Андрей Мартиросов.

В соответствии с утвержденной финансовой моделью Utair сохранил показатели выручки на уровне прошлого года, сообщает пресс-служба компании. Выручка авиакомпании составил 55 млрд руб., Группы «ЮТэйр» — 75,8 млрд руб. Но согласно рекомендациям Наблюдательного совета, дивиденды по обыкновенным именным акциям за 2017 год решено не выплачивать.

Акционеры избрали 7 членов наблюдательного совета и утвердили ООО «Эрнст энд Янг» в качестве аудитора для проверки финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год.

По итогам года авиакомпания Utair, возглавляющая самолетный сегмент группы, увеличила пассажиропоток на 9,7% до 7,3 млн пассажиров и коэффициент занятости кресел — на 4 п.п. до 76%. Согласно рейтингу Росавиации, Utair стал самой пунктуальной авиакомпанией в 2017 году — 98,8% рейсов выполнены по расписанию.