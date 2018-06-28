С Сулеймана Керимова во Франции сняли обвинения в неуплате налогов. Он возвращается в Россию

Французская сторона сняла с сенатора и бизнесмена Сулеймана Керимова обвинения в незадекларированных сделках при покупке недвижимости с целью ухода от уплаты налогов, передает Lenta.ru. Об сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«С Керимова все обвинения сняты, претензий к нему нет. В ближайшее время ему отдадут паспорт и вернут залог», — заявил собеседник агентства. Эту информацию подтвердил адвокат сенатора Никита Сычев, от других комментариев он воздержался.

Керимова обвиняли в нелегальном ввозе в страну от 500 до 750 миллионов евро с помощью подставных лиц. Сообщалось, что отмывание этих сумм, в частности, происходило за счет покупки недвижимости по заниженной стоимости. Как отмечалось, следствие по данному делу было начато в 2014 году. Фигурантами были 12 человек, в их числе Сулейман Керимов.