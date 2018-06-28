Министр Якушев потребовал от регионов создавать запас на несколько зим вперед

Министр Строительства РФ Владимир Якушев поставил задачу перед всеми субъектами страны формировать бюджет для прохождения отопительного сезона на несколько лет вперед.

Об этом он заявил на Всероссийском селекторном совещании, посвященном надежности работы коммунальных хозяйств в осенне-зимний период. В режиме видеоконференцсвязи представители регионов отчитались о том, как пережили зиму 2017-2018 и как идет подготовка к наступающему отопительному сезону.

Несмотря на то, что количество аварий этой зимой по сравнению с предыдущим сезоном снизилось на 11 процентов, бывший губернатор Тюменской области, по всей видимости, посчитал это достижение незначительным. В рабочем режиме (без аварий) прошлую зиму смогли пережить только 26 регионов страны (Югра - в том числе), еще в 28 субъектах было зафиксировано не более двух аварий за зиму. Но жителям еще 31 региона пришлось померзнуть.

Видимо, поэтому Якушев и выдал такое задание. Отчитаться о проделанной работе руководители коммунальной сферы регионов должны будут на отдельном селекторном совещании.

Кстати, утвержденные планы по подготовке к предстоящей зиме есть у 81 региона из 85.