Российские родители больше не хотят, чтобы их дети были учеными, педагогами и торговцами

Институт прикладных экономических исследований Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС провели опрос, чтобы узнать у родителей школьников наиболее перспективные, по их мнению, профессии для детей.

«Как показал опрос, у семей сложились достаточно устойчивые представления о том, какие специальности можно отнести к перспективным. В настоящее время наиболее высокий рейтинг у родителей школьников имеют специальности, связанные со сферой информационных технологий, медициной, а также специальности, получение которых позволит работать в правоохранительных органах, других силовых структурах», — сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование.

Также повысился интерес к инженерным специальностям — в 2017 году 32 процента родителей считают такие профессии перспективными. Падение отмечается в выборе сферы экономики и юриспруденции.

Менее востребованными родители считают профессии, связанные с наукой, культурой, сферой услуг, торговлей, транспортом и образованием.