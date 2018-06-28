Разыскивается житель Сургутского района // ОРИЕНТИРОВКА

Полицейские Сургутского района разыскивают без вести пропавшего Муслимова Вейсила Курхмазовича 21.02.1987 г.р., проживающего по адресу Федоровский ул. Федорова, 1.
17 июня около 9 утра мужчина ушел из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулся.
Приметы: на вид 30-35 лет, рост около 190 см, худощавого телосложения, кожа смуглая, волосы короткие и темные, глаза карие.
Был одет: кофта серо-синего цвета с длинными рукавами, серые спортивные брюки, кроссовки черного цвета с белыми вставками 44-45 размера.
Всех, кто располагает любой информацией о местонахождении данного мужчины, просят сообщать информацию по телефонам 74-60-02, 74-73-41, или в сообщения группы ОМВД России по Сургутскому району в «ВКонтакте». Конфиденциальность гарантируется.
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