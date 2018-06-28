​Названы самые расточительные туристы, приехавшие в Россию на ЧМ-2018

Самыми щедрыми иностранными гостями оказались болельщики из США и Китая, такие данные приводит Visa.

Только в первые дни по картам Visa иностранцы потратили в Москве 1,7 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК. Отметим, что платежная система является официальным партнером FIFA и глобальным спонсором чемпионата мира.

Далее в рейтинге городов, где иностранцы потратили больше всего денег, идут Санкт-Петербург (506 млн руб.), Сочи (104 млн руб.), Казань (71 млн руб.) и Екатеринбург (48 млн руб.). Анализ представлен по данным за 4 дня с 14 по 18 июня.

Самыми щедрыми гостями оказались туристы из США, на второй позиции — Китай, на третьей — Мексика. Меньше всего потратили представители Королевства Тонга.

Чаще всего туристам приходилось тратиться на гостиничные услуги, одежду и рестораны. Средний чек иностранных держателей карт Visa составил 3575 рублей.