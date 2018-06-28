​Сборная Германии отметила теплый прием, оказанный в России

Сборная Германии поблагодарила Россию за гостеприимство на Чемпионате мира по футболу.

«Благодарим Россию за гостеприимство!» – говорится в сообщении, опубликованном в твиттере сборной Германии.

Кроме того, сборная поздравила своих соперников по группе, сборные Швеции и Мексики.

Напомним, Германия уступила в матче третьего тура в Казани сборной Южной Кореи со счетом 0:2 и, заняв в группе четвертое место (3 очка), выбыла из турнира.