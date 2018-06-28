​Россияне хотят работать четыре дня в неделю

Исследовательский центр портала Superjob провел опрос в 302 населенных пунктах страны.

Согласно исследованию, 76 процентов работающих россиян не против работать четыре дня в неделю и считают, что за этот срок они справятся со своим объемом работы. Проголосовавшие утверждают, что три выходных дня они смогут использовать рациональнее, занимаясь саморазвитием и повышением уровня своего мастерства. Другая часть опрошенных граждан готова перейти на четырехдневку только при условии увеличения количества часов в рабочем дне.

13 процентов проголосовали против предложения, объясняя свой выбор тем, что за четыре дня невозможно выполнить необходимую работу, и 11 процентов с ответом затруднились.