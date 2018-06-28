​Россияне хотят работать четыре дня в неделю

Исследовательский центр портала Superjob провел опрос в 302 населенных пунктах страны.
Согласно исследованию, 76
процентов работающих россиян не против работать четыре дня в неделю и считают,
что за этот срок они справятся со своим объемом работы. Проголосовавшие
утверждают, что три выходных дня они смогут использовать рациональнее,
занимаясь саморазвитием и повышением уровня своего мастерства. Другая часть
опрошенных граждан готова перейти на четырехдневку только при условии
увеличения количества часов в рабочем дне.
13 процентов проголосовали против предложения, объясняя свой выбор тем, что за четыре дня невозможно выполнить необходимую работу, и 11 процентов с ответом затруднились.
О деятельности Сургутского общества защиты прав потребителей — расскажет зампредседателя Дмитрий Подчувалов // ONLINE 29 июня в 14:00