Сургутская ГРЭС-2 прошла период паводка без нештатных ситуаций

Все мероприятия выполнены успешно и в поставленные сроки.

Паводок 2018 года, по оценке специалистов, был ниже среднего уровня. Тем не менее, к персоналу станции эксплуатирующему гидротехнические сооружения, предъявлялись повышенные требования.

Для поддержания нормального уровня водохранилища формировались оптимальные режимы сброса паводковых вод. Нештатных ситуаций на гидротехническом оборудовании не возникало.

Максимальный уровень воды в реке Обь был равен среднемноголетним значениям и составил 702 мм.

После прохождения паводка проведен осмотр всех напорных гидротехнических сооружений на водохранилище Сургутской ГРЭС-2. Дефектов, препятствующих работе не выявлено.

Справка:

ПАО «Юнипро» (до 22 июня 2016 года – ОАО «Э.ОН Россия») зарегистрировано 04 марта 2005 года в г. Сургуте. Уставный капитал компании - 25 219 482 458,37 руб., номинал одной акции – 0,4 руб.

83,73% акций ПАО «Юнипро» принадлежит международному энергетическому концерну Uniper SE.

Основной вид деятельности – производство и продажа электрической энергии и мощности. ПАО «Юнипро» также представлено на рынках распределенной генерации и инжиниринга в РФ.

В состав ПАО «Юнипро» входят пять тепловых электрических станций общей мощностью 11 229 МВт: Сургутская ГРЭС-2 (5657 МВт), Березовская ГРЭС (2400 МВт), Шатурская ГРЭС (1493 МВт), Смоленская ГРЭС (630 МВт), и Яйвинская ГРЭС (1048 МВт).

Производство электроэнергии в 2017 году – 48,2 млрд кВт.ч, теплоэнергии – 2127,1 тыс. Гкал.