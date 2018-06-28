28 июня 2018 года, Москва —Сбербанк запустил акцию «Фанаты малого бизнеса» в поддержку ввода новой линейки тарифов для предпринимателей.Акция призвана подчеркнуть заинтересованность банка в развитии малого бизнеса. Банк снимает финансовые барьеры перед фанатами своего дела, предлагает им своего рода тест-драйв для выбора лучших решений.

В акции могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, не имеющие расчетного счета в Сбербанке. Каждый из них сможет выбрать подходящий пакет услуг, пользоваться которым ему будет выгодно и удобно.

При подключении до 15 июля 2018 г. одного из трех пакетов услуг («Удачный сезон», «Хорошая выручка», «Активные расчеты») в течение трех месяцев абонентская плата составит 1 рубль в месяц. Акция позволит предпринимателям сэкономить до 12 тыс. руб. на расчетно-кассовом обслуживании.

Пакеты входят в обновленную линейку тарифов Сбербанка для малого бизнеса, включающую нынешний бестселлер «Легкий старт». «Удачный сезон» подходит для ведения сезонного бизнеса, а также организациям с невысокой транзакционной активностью. «Хорошая выручка» благодаря сниженному тарифу на внесение наличных подойдет тем, кто часто вносит выручку (например, предприятиям розничной торговли). Пакет услуг «Активные расчеты» создан специально для организаций, которые отправляют много платежей.

Со всеми условиями акции можно ознакомиться на сайте Сбербанка.