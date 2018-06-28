Сургутяне могут поступить на службу в городское УМВД

Сургутское УМВД продолжает активно искать сотрудников. На службу требуются мужчины, граждане России в возрасте до 35 лет, с образованием не ниже среднего (на должности офицерского состава — с высшим юридическим), отслуживших и не судимых. Подходящих сургутяне могут занять должности полицейского в ППС, инспектора ДПС, участкового и оперуполномоченного уголовного розыска.

Сотрудникам будут предоставляться такие льготы, как ежегодный бесплатный проезд в отпуск и обратно, пенсия по выслуге лет, а также возможность бесплатно учиться в ВУЗах МВД РФ по очной и заочной форме. Вопрос предоставления жилья решается в индивидуальном порядке.

Кандидаты могут обращаться по адресу: ул. 30 лет Победы 17, каб. 405, 410, 412. Тел. для справок: 76-13-40; 76-11-43; 76-11-87; 76-11-88; 76-11-93

Отделу по контролю за оборотом наркотиков также необходимы сотрудники. Кандидат должен быть гражданином РФ в возрасте до 35 лет с высшим юридическим образованием и не судим. Служба в Вооруженных силах РФ обязательна. Соискатели могут обратиться по следующим телефонам: 76-14-22, 76-14-28.