Власти Сургута хотят взять кредит для решения балочной проблемы

Город ликвидирует оставшийся балочный фонд и продолжит расселение жителей из аварийных домов. На эти цели из регионального бюджета выделят 400 млн рублей.

Дополнительные средства поступят из окружной казны при софинансировании, то есть на условии, что город также внесет свою часть средств. Вопрос с расселением аварийного жилья в Сургуте стоит остро, поэтому власти готовы взять на эти нужды кредит.